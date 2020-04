I alt får 676 klubber fra alle Uefas 55 medlemslande penge for at have frigivet spillere til EM-kvalifikationen. (Arkivfoto)

Uefa fremrykker udbetaling på halv milliard til klubber

Uefa vil hjælpe nødstedte klubber og fremrykker udbetalingen af penge for spillere udtaget til landshold.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) vil hjælpe de europæiske fodboldklubber og fremrykker nu udbetalingen af penge til klubber, hvis spillere har været udtaget til landskampe i forbindelse med kvalifikationen til EM i herrefodbold.

Det skriver Uefa på sin hjemmeside efter et møde i forbundets eksekutiv komité torsdag.

Normalt ville pengene først blive udbetalt, når de sidste playoffkampe om at komme med til EM var blevet spillet, men Uefa udbetaler dem altså nu.

- De europæiske klubber er en vigtig del af den succes, vores landsholdsturneringer har, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin på hjemmesiden.

- Derfor går en del af vores indtægter i forbindelse med landsholdsturneringer til klubberne, der frigiver spillere til kampene. I disse svære tider, hvor mange klubber har økonomiske problemer, er det vores pligt at sørge for, at klubberne får disse penge hurtigst muligt.

Der er tale om i alt 70 millioner euro eller lidt over 520 millioner kroner. Lidt over 370 millioner går til klubber, hvis spillere tørnede ud for de 39 nationer, der ikke deltager i EM-kvalifikationens playoffkampe.

Cirka 130 millioner går til klubber, hvis spillere har været udtaget til de 16 landshold, der skal spille playoffkampe.

Resten går til de klubber, hvis spillere skal i aktion i playoffkampene. De bliver selvsagt først udbetalt, når kampene er blevet spillet, og det lægger fast, hvilke spillere der har været med.

I alt får 676 klubber fra alle Uefas 55 medlemslande gavn af pengene, oplyses det. De vil modtage mellem cirka 24.000 og 4,7 millioner kroner, alt efter hvor mange af spillere, der har været i landsholdsaktion.

Formanden for klubsammenslutningen European Club Association (ECA), Juventus-præsident Andrea Agnelli, glæder sig over den fremrykket udbetaling.

- Dette er en meget nødvendig indsprøjtning af penge i klubbernes økonomier og er et resultat af ECA's samarbejde med Uefa om at støtte klubberne i denne tid, hvor klubberne er truet på deres eksistens, siger Agnelli.