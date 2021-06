Uefa føjer regnbuefarver til sit logo efter hård kritik

Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, føjer regnbuefarver til sit logo, efter at forbundet har været under hård beskydning.

- I dag er Uefa stolt af at bære regnbuefarverne, lyder det i en meddelelse flankeret af det nye logo.

- Det er et symbol, som omfavner vores kerneværdier og fremmer alt det, vi tror på - et mere retfærdigt og lige samfund, som er tolerant over for alle uanset baggrund, tro eller køn, skriver Uefa.

Uefa stiller sig uforstående over for den kritik, der er kommet i kølvandet på forbuddet mod regnbuefarver på Allianz Arena.

- Nogle har tolket Uefas beslutning om at afvise Münchens anmodning om at oplyse stadion i regnbuefarver under en EM-kamp som "politisk", skriver Uefa, som altså mener, at det er en forkert tolkning.

- Tværtimod var selve anmodningen politisk, fordi den var knyttet til det ungarske landsholds tilstedeværelse på stadion til aftenens kamp, skriver Uefa.

Ungarns præsident, Viktor Orbán, kritiseres rundt om i Europa for en ny lov, der forbyder indhold, som kan fremme homoseksualitet for unge under 18 år. Det gælder både i skolebøger og eksempelvis på film og tv.

Det er ifølge kritikere det seneste eksempel på, at han og hans regering forsøger at udgrænse seksuelle minoriteter.

Uefas forbud mod regnbuefarver på Allianz Arena fik et stort antal tyske klubber til at protestere.

De meddelte således, at de ville lyse deres eget stadion op i regnbuefarver eller ytre støtte på anden vis. Også tyske politikere har meldt sig i støttekoret.

Det har fået flere ungarske klubber til at reagere og meddele, at de vil lyse deres stadioner op i de ungarske farver rød, hvid og grøn.

I sidste uge havde Uefa planer om at se nærmere på den tyske landsholdskeeper Manuel Neuers regnbuefarvede anførerbind, men det blev droppet igen.