Uefa flytter Champions League-finale til Portugal

Det bliver Estadio do Dragão i Porto, der skal lægge græs til Champions League-finalen i fodbold senere på måneden.

Slutkampen mellem Manchester City og Chelsea skulle egentlig være spillet i Istanbul, men da Tyrkiet er på Storbritanniens røde rejseliste, ville ingen fans kunne rejse fra England for at overvære kampen på stadion.

Det problem forsøger Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) nu at løse ved at flytte kampen til Portugal. Her vil 6000 tilhængere fra hvert hold få adgang til stadion.

- Fans har gennemgået mere end 12 måneder uden mulighed for at se deres hold live, og Champions League-finalen er klubfodboldens højdepunkt.

- At frarøve disse tilhængere chancen for at se kampen på stedet var ikke en mulighed, og jeg er glad for, at vi har fundet dette kompromis, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin i en pressemeddelelse.

En oplagt mulighed til en finale mellem to engelske hold havde været at booke Wembley eller et andet engelsk stadion. Men det kunne ikke lade sig gøre, oplyser Uefa.

- Uefa diskuterede at flytte kampen til England, men på trods af en stor indsats fra fodboldforbundets og myndighedernes side var det ikke muligt at opnå de nødvendige undtagelser fra britiske karantæneordninger.

Ifølge avisen The Guardian var den vigtigste knast i forhandlingerne, at Uefa krævede karantænefri indrejse for ansatte, sponsorer og mediefolk.

Den britiske regering var dog ikke meget for at lave undtagelser for så stor en gruppe tilrejsende.

Portugal er på Storbritanniens grønne liste, hvilket betyder, at fans af Manchester City og Chelsea kan rejse til landet uden at skulle i karantæne.

Hvor mange tilskuere, der i alt vil blive lukket ind til finalen, er endnu ikke afgjort.