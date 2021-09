Uefa er bekymret for Fifas planer om VM hvert andet år

Tilbage i maj besluttede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) på den årlige kongres at undersøge muligheden for at afholde VM i fodbold hvert andet år i stedet for hver fjerde.

Det skriver Uefas præsident, Aleksander Ceferin, i et brev til de europæiske fodboldfans organisation, FSE, ifølge nyhedsbureauet AP.

- Uefa og sine nationale forbund har også seriøse forbehold og store bekymringer vedrørende rapporter om Fifas planer, skriver Ceferin til FSE's direktør.

Han skriver videre, at han er enig i FSE's "meget valide og vigtige" bekymringer i forhold til, hvilken skade det ville kunne gøre mod nationale og regionale turneringer i Europa.

Desuden er Ceferin forbløffet over manglende konsultationer fra Fifa om idéen, skriver AP.

166 ud af de 188 medlemslande, der stemte på Fifas årlige kongres i maj, vedtog, at det skulle undersøges, hvad et verdensmesterskab hvert andet år vil have af betydning for internationale fodbold.

Siden 1950 er VM blevet afholdt hvert fjerde år.

- Vi tror på, at fremtiden for fodbold står ved en afgørende skillevej. De mange udfordringer, fodbolden har stået over for, er blevet forstærket af den igangværende pandemi, sagde Fifa-præsident Gianni Infantino tilbage i maj.

- Det er tid til at undersøge, hvordan spillet er struktureret på verdensplan, og overveje hvad der er bedst for vores sports fremtid.

- Heriblandt om den nuværende cyklus på fire år forbliver det mest optimale udgangspunkt for, hvordan fodbold bliver administreret i forhold til både det konkurrencemæssige og det kommercielle.

Ifølge AP har Gianni Infantino ansat tidligere Arsenal-manager Arsène Wenger til at fremme idéen. Wenger er nu chef for global fodboldudvikling i Fifa.

Forslaget om VM hver andet år var fremsat af Saudi-Arabiens fodboldforbund.