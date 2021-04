Uefa dropper Bilbao som EM-værtsby

De regionale myndigheder i Bilbao kritiserer i en erklæring Uefas beslutning og kalder den "ensidig".

Bilbao vil nu kompenseres for det beløb, som byen har brugt på at forberede begivenheden.

Fire kampe skulle være blevet spillet på den baskiske klub Athletic Clubs stadion, San Mames, heriblandt alle Spaniens tre gruppekampe.

Det spanske medie AS skrev fredag, at Bilbao stod til at blive erstattet af en anden spansk by, Sevilla, som værtsby. Det er uvist, om det også bliver udfaldet.

Tvisten skulle være, at Uefa kræver, at mindst 25 procent af kapaciteten på EM-stadions bliver udnyttet.

Myndighederne i Baskerlandet har svaret, at hvis det skal lade sig gøre, skal 60 procent af indbyggerne være vaccineret mod covid-19, ligesom mindre end 40 personer per 100.000 indbyggere må være konstateret smittet med virusset.

Det er ifølge et fodboldmediet Football Espana et meget ambitiøst projekt, og derfor ønsker Uefa at udskifte værtsbyen.

Her kommer Sevilla ind i billedet. Det spanske fodboldforbund (RFEF) foreslår nemlig at bruge Estadio La Cartuja, som i øjeblikket ikke bliver brugt.

Stadionet har plads til 60.000 tilskuere og er senest brugt til Copa del Rey-finalen mellem Athletic Club og Barcelona.

EM skulle have været afviklet i 2020, men blev udskudt på grund af coronapandemien. Nu afvikles den i stedet til sommer mellem 11. juni og 11. juli.

København er blandt de 12 byer - nu i øjeblikket 11 - der er udset til at skulle huse kampe ved sommerens slutrunde.