Uefa-boss: Vi arbejder med nødplaner for EM i 2021

EM skulle have været afholdt denne sommer i 12 forskellige lande, deriblandt Danmark. Men slutrunden blev udskudt med et år på grund af coronakrisen.

Præsidenten tror og forventer, at EM kan afholdes næste år i 12 lande.

- Hvis man havde spurgt mig i februar, om jeg var forberedt på, at en pandemi ville stoppe verden, så havde jeg sagt til dig, at du var skør.

- Men nu er vi godt forberedte. Vi er smartere og stærkere, fordi vi ved, at alt kan ske, siger Aleksander Ceferin.

Sloveneren forklarer dog, at Uefa er klar til at gribe ind med forskellige ændringer, hvis det bliver nødvendigt.

I flere lande er antallet af coronasmittede blusset op, efter at flere samfund er åbnet mere og mere op.

- Vi overvejer, hvordan vi kan gøre det med fans og uden fans. Eller med 30, 50 eller 70 procent af stadionkapaciteten.

- Teoretisk set kunne vi også afholde EM i 12, 11, 10, 3 eller et enkelt land, siger Ceferin.

Normalt afholdes EM i et eller to lande. Men i anledning af 60-året for det første EM har Uefa spredt turneringen ud til hele 12 lande.

Aleksander Ceferin fortæller, at det har en fin symbolsk betydning at spille EM i flere lande, men at det er en besværlig opgave at organisere et så stort EM - også uden en coronapandemi.

EM afholdes fra 11. juni til 11. juli i 2021.