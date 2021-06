Uefa afskaffer regel om udebanemål fra næste sæson

Reglen betød, at det hold, der havde scoret flest mål på udebane i et dobbeltopgør i eksempelvis Champions League, ville gå videre, hvis begge hold endte med at score lige mange mål.

Fremover vil kampen gå i forlænget spilletid - to gange 15 minutter - hvis begge hold har scoret lige mange mål, uagtet om målene er scoret på hjemme- eller udebane.

Står det stadig lige efter forlænget spilletid, vil der blive fundet en samlet vinder efter en straffesparkskonkurrence.

- Reglen om udebanemål har været en iboende del af Uefas turneringer, siden den blev introduceret i 1965.

- Men diskussionen om dens afskaffelse er blevet debatteret til forskellige Uefa-møder gennem de seneste år, siger Uefa-præsident Aleksander Ceferin i pressemeddelelsen.

- Selv om der ikke har været enighed blandt alle, så har mange trænere, fans og andre interessenter i fodbold sat spørgsmålstegn ved reglens fairness og ønsket at få den afskaffet.

Ceferin peger på, at reglen har ført til, at hjemmehold i stigende grad har været forsigtige med at angribe - navnligt i det første af to opgør - fordi de er bange for at lukke mål ind, der vil give modstanderen en væsentlig fordel.

- Kritikken går også på, at det især i forlænget spilletid er unfair, at et hjemmehold skal score to gange, når udeholdet har scoret, siger Uefa-præsidenten.

Han fremhæver, at hjemmebanefordelen i fodbold nu om dage ikke er så stor, som den var engang.

- Taget i betragtning af den gennemgående ensartethed i forhold til spillestil på tværs af Europa og mange andre faktorer, der har ført til en mindre hjemmebanefordel, så har Uefas eksekutivkomité taget den rigtige beslutning i forhold til at indtage holdningen om, at det ikke længere er fair, at et udebanemål skal have større betydning end et scoret på hjemmebane, siger han.