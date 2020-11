Uefa aflyser Norges landskamp i Rumænien

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) oplyser til flere norske medier, blandt andre VG, at kampen er aflyst. Der er ikke ledige terminer i fodboldkalenderen til, at kampen kan afvikles på et andet tidspunkt.

Aflysningen er resultatet af, at det norske landshold ikke kan få tilladelse af sine egne sundhedsmyndigheder til at rejse til kampen i Bukarest. Det skyldes, at holdet er blevet sendt i karantæne, fordi viceanfører Omar Elabdellaoui har testet positiv for coronavirus.

Erling Haaland og co. stod ellers klar i lufthavnen lørdag, inden de norske myndigheder altså meldte ud, at en eventuel udrejse ville være et brud på landets coronarestriktioner.

De siger, at en person, der har været i nærkontakt med en smittet, skal være i karantæne i ti dage.

Uefa har i første omgang ikke oplyst, hvilken konsekvens aflysningen får.

Set med norske briller er et kedeligt, men muligt scenarie, at Norge taberdømmes 0-3.

På onsdag skal Norge spille ude mod Østrig. Det vides endnu ikke, om den kamp kan afvikles som planlagt.