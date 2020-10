Uefa åbner døren for begrænset antal tilskuere

Efterårets Champions League-, Europa League- og landskampe kommer ikke til at blive afviklet for lukkede døre.

Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Siden coronapandemien brød ud, er alle kampe i Uefa-regi blevet spillet for tomme tribuner.

I sidste uge testede Uefa afviklingen af kampe med tilskuere, da Super Cup-kampen mellem Bayern München og Sevilla blev spillet i Budapest med cirka 15.000 tilskuere på lægterne. Eksperimentet gik altså tilsyneladende godt.

- Super Cuppen viste, at det er muligt for fans at være til stede under fodboldkampe under de rette omstændigheder ved at sætte deres ve og vel først ved hjælp af omfattende forebyggende foranstaltninger, lyder det fra Uefa ifølge Reuters.

Ifølge Uefa-præsident Aleksander Ceferin har 27 lande i Europa indtil videre tilladt fans på stadion i større eller mindre grad. Et af dem er Danmark.

- Denne beslutning er et fornuftigt første skridt, der sætter fansenes helbred først og respekterer lovene i de enkelte lande.

- Beslutningen tillader mere lokal fleksibilitet i forhold til at lukke fans ind i forhold til tidligere ved at respektere de lokale myndighedernes restriktioner, siger Ceferin.

Aktuelt må sportsbegivenheder i Danmark til og med 4. oktober afvikles med højst 500 personer på stadion eller i hallen. Tallet inkluderer spillere, trænere og andre funktioner i relation til afviklingen af begivenheder.

Fra de danske myndigheder har det tidligere lydt, at hvis smitteudviklingen giver grundlag for det, kan restriktionerne lempes en smule, så man i stedet kan følge "superligaordningen", hvor man må have 500 tilskuere inde på hvert afgrænsede afsnit på et stadion eller i en sportshal.