Uefa åbner disciplinærsag mod England efter EM-finale

Det sker, efter at søndagens finale, der fik Italien som vinder efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence, blev skæmmet af opførslen blandt flere engelske tilskuere.

Uefa igangsætter en undersøgelse af episoder både på og uden for stadion. Her henvises der formentlig til, at der på sociale medier har floreret videoer af flere voldelige episoder.

Uefa har også bemærket, at der blev kastet objekter fra tilskuerpladserne ned på banen.

Derudover nævner Uefa, at afspilningen af nationalmelodierne blev forstyrret. Her henvises der sandsynligvis til, at der blev buhet af Italiens nationalmelodi.

Afbrænding af ulovlig fyrværkeri er også blandt Uefas anklagepunkter, og det samme er den baneløber, der slap forbi vagterne og løb rundt inde på Wembleys græs.

I sidste uge modtog FA en bøde på 223.000 kroner af Uefa på grund af problemer under semifinalen mod Danmark.

England havde spillet sig frem til den første finale i 55 år, og det så lovende ud i kampens indledning for de titelhungrende englænderne.

England bragte sig således foran med 1-0 efter mindre end to minutter, men Italien fik udlignet til 1-1 og vandt efterfølgende EM-titlen efter en nervepirrende afgørelse på straffespark.