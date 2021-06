Uefa: Vi agerede med største respekt for situationen og spillerne

Kampen blev genoptaget efter små to timer. Ifølge Uefa efter ønske fra spillerne. Men både Kasper Schmeichel og Martin Braithwaite har siden kritiseret Uefa for forløbet.

Det er kommet frem, at holdene blev præsenteret for to valg - enten at spille kampen færdig lørdag aften eller søndag klokken 12.

Uefa holder fast i, at forbundet håndterede situationen med størst mulig omtanke.

- Uefa er sikker på, at det behandlede forløbet med største respekt for den følsomme situation og spillerne. Det blev først besluttet at genoptage kampen, efter at de to hold ønskede at færdiggøre kampen samme aften, lyder det i en udtalelse fra Uefa til Reuters.

- Det, at spillerne skal kunne hvile i 48 timer mellem kampene, udelukkede andre muligheder.

Martin Braithwaite afviste på et pressemøde mandag, at kampen blev genoptaget efter spillernes ønske.

- Det var en af de eneste muligheder, vi havde, og vi fik at vide, vi skulle tage en beslutning. Vi havde selvfølgelig ønsket en tredje mulighed, for vi havde ikke lyst til at spille, sagde Martin Braithwaite til TV2.

Kasper Schmeichel mener, at spillerne blev sat i en position, de ikke skulle have været i.

- Det krævede nok, at der var nogen højere oppe end os, som sagde, at det ikke var tiden til at træffe en beslutning, og måske skulle man vente til i morgen med at træffe en beslutning, sagde målmanden på mandagens pressemøde.

Jonas Baer-Hoffman, der er generalsekretær for den internationale spillerforening, Fifpro, mener ikke, at der skulle have været taget en beslutning så kort tid efter hændelsen med Eriksen.

- Det ville have været bedre at aflyse kampen den aften. Tage lidt tid, tage en pause, kigge på det fra lidt længere afstand, se på hvad mulighederne var for at genoptage kampen eller ej.

- Og hvis kampen ikke kunne spilles færdig, så tror jeg heller ikke, det havde været så vigtigt, taget i betragtning af hvad der skete med Christian, siger han til Reuters.

Danmark tabte 0-1 til Finland.