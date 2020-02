Manchester City-manager Josep Guardiola kan ærgre sig over fredagens udmelding fra Uefa om to års udelukkelse af klubben i europæiske klubturneringer.

Uefa: Manchester City udelukkes fra europæisk fodbold

Manchester City bliver straffet hårdt for brud på Uefas Financial Fair Play-regler.

Manchester City udelukkes fra europæiske klubturneringer i to år og får en bøde på 30 millioner euro (224 millioner kroner) for brud på Financial Fair Play-reglerne.

Det oplyser Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fredag i en pressemeddelelse.

Straffen gælder i sæsonerne 2020/2021 og 2021/2022.

Det er The Club Financial Control Body (CFCB), som har efterforsket sagen.

CFCB er det organ i Uefa, der dømmer i de sager, hvor fodboldklubber er under mistanke for at have forbrudt sig mod FFP-reglerne.

Manchester City har reageret på straffen ved at meddele, at klubben vil appellere dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

- Manchester City er skuffet, men ikke overrasket over udmeldingen fra Uefa, skriver City på klubbens hjemmeside.