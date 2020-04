Det Eurpopæiske Fodboldforbund, Uefa, og præsident Aleksander Ceferin opfordrer alle medlemslande til at gøre alt for at få afviklet de nationale turneringer.

Uefa: Kun nationale forbud og økonomi kan stoppe ligaer

Uefa vil kun acceptere, at ligaer afblæses, hvis sport forbydes i et land, eller økonomi kan ødelægge ligaer.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) opfordrer stadig til, at medlemslandene gør alt for at spille turneringerne færdige i denne sæson.

Det står klart efter et videomøde i forbundets eksekutivkomité torsdag, som også havde deltagelse af de forskellige forbund for både spillerne, klubberne og ligaerne i Europa.

Der kan dog på grund af coronapandemien opstå situationer i de forskellige lande, hvor der ikke kan spilles færdig, og hvor Uefa vil acceptere det i forhold til kvalifikation til næste sæsons europæiske klubturneringer.

Det kan ifølge Uefa kun ske, hvis der i de enkelte lande vedtages et forbud mod at afvikle sportsbegivenheder på grund af sundhedsrisikoen.

- Eksisterer der en officiel ordre, som forbyder sportsbegivenheder, så nationale turneringer ikke kan afsluttes før en dato, som vil gøre det muligt at afslutte den aktuelle sæson i god tid, inden den næste sæson begynder, skriver Uefa om en mulig dispensation i de forskellige europæiske ligaer.

En anden årsag kan være tilfælde, hvor økonomiske udfordringer er så uoverstigelige, at de vil bringe hele økonomien i fare på lang sigt i en national liga.

- Uefa understreger, at sundheden for spillere, tilskuere og alle involverede i fodbold samt i offentligheden som helhed forbliver den primære bekymring i øjeblikket, skriver Uefa.

Diverse ligaer i de europæiske lande og de europæiske klubturneringer har ligget stille i halvanden måned på grund af coronakrisen, og Uefa forklarede torsdag, at man arbejder med to planer lige nu.

I den ene plan begynder de nationale turneringer igen, før der spilles europæiske kampe eventuelt til august, og i den anden plan kan det foregå på samme tid.

Uefa slog også fast, at det skal være sportslige forhold, der afgør turneringer og finder de hold, der kvalificerer sig til de europæiske turneringer.

Dermed er det udelukket, at det skulle kunne blive besluttet ud fra Uefas koefficient-rangliste, som et forslag fra Spanien har lydt.

Uefa har tidligere truet lande med, at de ville blive smidt ud af de europæiske klubturneringer, hvis de ikke spiller sæsonen færdig.

Senest luftede man i Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB), at man vil droppe at spille sæsonen færdig, fordi Mark Rutte, Hollands premierminister, har forlænget forsamlingsforbuddet med tre måneder, så der ikke kan spilles fodbold med tilskuere før tidligst 1. september.

I Belgien har man tidligere afsluttet sæsonen før tid og kåret Club Brugge som mester. Den endelige beslutning i Belgien blev dog senere udskudt, da man ligesom Holland ønsker Uefas accept.

I Skotland er de tre bedste rækker under The Premiership allerede afblæst, og ifølge AFP har man været klar til at gøre det samme i den bedste række.

Alle afventer dog en udmelding fra Uefa.