Udvist og lykkelig Haugsted: Dommerne var helt væk

Efter 22 minutter modtog Haugsted et rødt kort, da hun ramte tyskernes Anna Loerper i ansigtet med hånden.

Venstrebacken Line Haugsted langer hårdt ud efter dommerne efter Danmarks sejr på 21-17 i ottendedelsfinalen over Tysklands VM-værter.

- Hun kom i fuld fart, og så er hun syv centimeter lavere end mig.

- Jeg slog ikke ud eller noget. Jeg havde ikke hånden fremme, men mere ind til siden. Så hun løb direkte ind i den, siger Line Haugsted.

Det røde kort betød, at Danmark var i undertal med to spillere for anden gang i første halvleg. Generelt var Viborg-spilleren ikke tilfreds med det svenske dommerpar.

- Dommerne var helt væk i den her kamp.

- De havde ikke noget tag i den. Ved mange af vores udvisninger var tyskerne helt oppe på syvende skridt, siger hun.

Det var nervepirrende for landsholdsspilleren gennem 35 minutter at følge holdkammeraterne kæmpe sejren hjem og sikre en plads i kvartfinalen.

- Jeg fik hele tiden at vide, at jeg skulle sætte mig ned. Jeg blev nødt til at stå op, ellers kunne jeg ikke se kampen.

- Jeg synes ellers, at vi havde rimelig godt styr på det. I forsvaret lukkede vi godt ned, og Sandra Toft stod fantastisk i målet. Vi spillede også meget disciplineret i angrebet, men jeg kunne jo ikke se så meget, siger Line Haugsted.

Landstræner Klavs Bruun Jørgensen er enig i, at dommerne var hårde ved Danmark. Men de blødte op, som kampen skred frem.

- Jeg synes, at det var et hårdt rødt kort.

- Det vidste vi, at det ville komme med Tyskland på hjemmebane. Så er det sådan nogle kendelser, man får imod sig.

- Efter de havde været hårde mod os i starten, så dømte de en rigtig god kamp og fordelte tingene. De små tvivlskendelser, som kan vippe til hjemmeholdet, gjorde det ikke, mener Klavs Bruun Jørgensen.

På tirsdag venter Sverige i kvartfinalen. Opgøret spilles i Leipzig klokken 17.30.