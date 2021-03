Udvist Riddersholm undskylder for at være uprofessionel

Riddersholm blev rasende, da AaB fik et straffespark i kampens tillægstid, samtidig med at AaB i Riddersholms øjne undgik en udvisning for en episode nogle minutter forinden. Den tidligere mestertræner væltede et bord på sidelinjen, og den handling blev fulgt op af et rødt kort fra dommer Aydin Uslu.

- Jeg skal ikke lade følelserne løbe af med mig. Jeg lavede en fejl, og det har jeg undskyldt for over for truppen. Det er uprofessionelt, og det skal jeg lære af, siger Glen Riddersholm.

Hans reaktion kom, da AaB-back Jakob Ahlmann ifølge Sønderjyske-træneren gik ind i det tekniske felt. Det mente Glen Riddersholm, at spilleren skulle have sit andet gule kort for, men Aydin Uslu valgte ikke at agere på situationen.

Cheftræneren står dermed til at få to dages karantæne, da han i forvejen har optjent karantænepoint gennem advarsler.

- Jeg har ikke et overblik over det. Jeg kan kun sige undskyld og love, at jeg kan gøre det bedre. Jeg undskylder og kigger indad, siger han.

De to karantænedage betyder, at Glen Riddersholm ikke er på sidelinjen, når Sønderjyske skal afrunde Superligaens grundspil mod AC Horsens og FC Nordsjælland i de kommende kampe.

Her kæmper sønderjyderne for at opnå en plads i top-6, hvilket vil være lig med en plads i mesterskabsslutspillet.

Riddersholm er sikker på, at assistenttræner Niels Lodberg og det øvrige trænerteam sagtens kan håndtere cheftrænerens fravær på sidelinjen.

- Det er sådan, at vi forbereder os, og jeg har et dygtigt trænerteam. Så det skal vi nok klare, siger Sønderjyske-træneren.