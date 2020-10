Udvist OB-topscorer forstår ikke sit kostbare røde kort

22 minutter inde i Superliga-kampen mellem OB og Vejle udspillede opgørets mest dramatiske episode sig, da Jakob Sundberg uddelte et direkte rødt kort til Issam Jebali.

Issam Jebali var ikke sen til at tage sin del af ansvaret for, at OB fik det svært mod oprykkerne, men han var ikke enig i udvisningen.

- Jeg er ikke enig i det røde kort. Det var for hård en beslutning, siger han.

- Jeg var ikke frustreret. Jeg forsøgte blot at vinde bolden. Det var ikke min intention at sparke ham, og der var ingen kraft, og jeg ville ikke skade ham.

- Det var også mit første frispark, og i dansk fodbold har der før været hårdere kontakter end dette.

Den udlægning er Jakob Michelsen ikke uenig i, selv om han dog mener, at det røde kort kan forsvares.

- Den kan sagtens forsvares. Jeg har set mange Superliga-kampe, hvor den ikke er blevet dømt, hvor der bare har været et gult kort, lyder det fra OB-cheftræneren.

- Han giver dommeren mulighed for at give ham det røde kort, og det er der, at dumheden ligger.

Nu venter der en karantæne til Issam Jebali, men fremover ved han godt, hvordan han skal agere.

- Jeg skal bare være klogere næste gang, konkluderer OB-angriberen.