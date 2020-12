Udvist Basaksehir-assistent får annulleret rødt kort

Rumæneren Sebastian Coltescu (nummer to fra venstre), som var fjerdedommer i tirsdagens Champions League-kamp mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir, er blevet beskyldt for racisme. Beskyldningerne kom blandt andre fra Basaksehir-angriberen Demba Ba (til højre for dommeren) og assistenten Pierre Webo, der fik rødt kort.

Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix