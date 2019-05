Udvisninger og sløjt overtal irriterer danske ishockeymænd

For mange minutter i straffeboksen og for dårligt overtalsspil blev dyrt for det danske ishockeylandshold, der søndag tabte 1-2 til Tyskland i VM-nøglekampen i Kosice.

- Vi tog for mange udvisninger og var ikke effektive i vores powerplay. Det er rimelig simpelt, siger backen Jesper Jensen Aabo.

Hele syv gange måtte en dansk spiller til afkøling efter at have begået en ulovlighed. Tyskerne fik lige så mange udvisninger, men formåede i modsætning til danskerne at score, når de var i overtal.

- Mange af vores udvisninger var i offensiv zone, og det er noget, vi skal have rettet til. Vores boxplay (undertalsspil, red.) var godt, men powerplayet skal blive bedre, lyder det fra Aabo.

Forwarden Nicklas Jensen var den af danskerne, der tilbragte mest tid i straffeboksen. Hele tre udvisninger blev det til for den frustrerede forward, som blandt andet blev idømt en udvisning for at filme.

En kendelse, som den danske delegation mildt sagt er utilfreds med, og som fik stor betydning.

- Jeg vil ikke skyde skylden på dommerne. Nogle gange får man jo nogle kendelser, der går én lidt imod. Det er mere timingen og det momentum, det giver i nogle situationer, siger kaptajn Peter Regin.

- Tyskland fik det første mål, da Nicklas Jensen var udvist for "diving" (film, red.). Det var der ikke i nærheden af at være, siger han.

Regin mener samtidig, at tyskerne i første periode slap gratis for en forseelse, der kunne have bragt Danmark to spillere i overtal.

Kaptajnen erkender dog også blankt, at det danske overtalsspil fungerede dårligt. Især den formation, han selv er en del af sammen med blandt andre Mikkel Bødker.

- Vi må sætte os ned og stille større krav til hinanden. Vi skal sørge for at sætte det ordentligt op. Det blev lidt bedre i tredje periode, men langt fra godt nok, siger Peter Regin.