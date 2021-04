Udvidet bundduel skaber optimisme i Vejle

Der er stor glæde at spore i Vejle-lejren efter fredagens 1-0-sejr på udebane mod OB. De tre point betyder, at oprykkerklubben tog et stort skridt mod at overleve i Superligaen.

Og selv om det først og fremmest var vigtigt for Constantin Galcas mandskab at lægge afstand til bunden, var det også et tema, at OB er blevet hevet med ind i bundstriden.

Der er således nu kun et point op til OB for Vejle, og det glæder Tobias Mølgaard.

- Vi er ikke så langt fra OB, og jeg er sikker på, at det bliver et tæt nedrykningsspil. Jo flere hold, som Lyngby og Horsens kan kigge efter, jo bedre er det for os, lyder det fra Vejle-backen.

Samme holdning har Vejles anfører, Jacob Schoop.

- Jo flere hold, der kan rykke ned, jo bedre. Og vi skal helst ikke være et af dem, siger midtbanespilleren.

Det er Vejles første sejr siden starten af marts, hvor klubben også vandt mod OB. Derfor falder sejren på et tørt sted.

- Det er livsvigtigt. Pointene er rigtig brugbare i øjeblikket, for de er svære at få, konstaterer Schoop.

I OB er man bevidst om, at klubben sagtens kan komme i fare for at rykke ned. Det fastslår sportschef og vikarierende cheftræner Michael Hemmingsen.

- Vi kigger i alle retninger. Det var en svipser, og det er vi ikke tilfredse med, siger han.

Vejle møder AaB på hjemmebane næste gang, mens OB skal en tur til Haderslev for at møde Sønderjyske.