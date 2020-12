Udvidelse af rostadion i Bagsværd lider nyt knæk

Opførslen af et nyt rostadion i Bagsværd har ramt et stort bump på vejen trods grønt lys sidste år.

Der var egentlig givet grønt lys, men nu har opførslen af et nyt rostadion i og omkring Bagsværd Sø lidt et nyt knæk.

En afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet har nemlig ophævet en dispensation til byggeriet.

Det skriver TV2 Lorry.

Afgørelsen, der er den første af i alt syv, som vil afgøre projektets fremtid, medfører, at der omkring rostadionets startanlæg med tilhørende dommertårn ikke må fældes træer og graves i bredden, så anlægges kan udvides til at have flere baner.

Det er et problem, for håbet var at kunne udvide det nuværende roanlæg fra seks til otte baner, som er kravet fra det internationale roforbund for at kunne afholde store stævner, så man fremover kunne netop det. Det var faktisk hele formålet med udvidelsen.

Bestyrelsesformanden for Fonden Danmarks Rostadion, Erik Jæger, erkender, at afgørelsen er et hårdt slag.

- Det er en stor bølge, som nu rammer os. Det betyder, at vi ikke kan lave det oprindelige rostadion med mere, sådan som det var planlagt. Fonden vil køre videre, og når vi har nærlæst afgørelsen, vil vi vurdere, hvad vi kan gøre, siger han til TV2 Lorry.

Fordi der ifølge Erik Jæger fortsat er nogle tvivlsspørgsmål til, hvordan dommen skal tolkes, er han dog ikke klar til at kaste håndklædet i ringen.

- Jeg ved ikke, om man kan kalde det en showstopper, men det ændrer i hvert fald projektet radikalt.

Bag klagesagerne, der har besværliggjort udvidelsen af rostadionet, står Danmarks Naturfredningsforenings (DN) lokalafdeling i Gladsaxe, som straks efter dispensationerne i oktober sidste år påklagede beslutningerne, som blev truffet af Fredningsnævnet for København.

Her understreger lokalformanden Kurt Loftkjær over for TV2 Lorry, at foreningen er klar over, at afgørelsen er et hårdt slag for rosporten.

- Det beklager vi. Men for DN Gladsaxe og naturelskere er det godt, at vi bevarer søen med de nuværende aktiviteter, da søens landskabsmæssige udtryk ellers ville være tabt for altid, siger han til tv-stationen.

Erik Jæger understreger, at afgørelsen ikke har betydning for afholdelsen af VM i Kano- og Kajak på Bagsværd Sø i sensommeren 2021, da der ved denne disciplin ikke er krav om otte baner.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke påklages for en anden myndighed.

I januar vil bestyrelsen bag rostadion-projektet sætte sig sammen og drøfte, hvilke konsekvenser nederlaget i klagesagen får for mulighederne for at realisere det nye rostadion.

Til den tid kan projektet dog være havnet i endnu større problemer. For den nye afgørelse er blot en af i alt syv klagesager om rostadion-byggeriet ved Bagsværd Sø, som Miljø- og Fødevareklagenævnet skal tage stilling til.