Udskudt OL skubber dansk kano og kajak-VM i tre uger

Som konsekvens af at sommer-OL i Tokyo er blevet udsat til 2021, rykkes VM til 14.-19. september, oplyser Dansk Kano og Kajak Forbund i en pressemeddelelse.

Danmark og Bagsværd Sø er næste år vært for VM i kano og kajak, men mesterskabet skal alligevel ikke afholdes sidst i august, som man ellers havde planlagt.

- Vi har haft forhandlinger online med Det Internationale Kano- og Kajakforbund, ICF, i den seneste måneds tid, hvor vi har vurderet mulighederne.

- Det har været vigtigt for os at fastholde afvikling i netop 2021, hvor det danske forbund fejrer 100 års jubilæum. Vi har derfor arbejdet på at finde en ny dato, som passer ind i både det internationale og danske lokale sportsprogram, siger forbundets direktør, Christian Jacobsen.

OL, der blev udskudt til 2021 på grund af coronapandemien, slutter efter planen 8. august.

Dermed ville der kun være lidt over to uger fra OL til starten på VM, og det har arrangørerne altså vurderet er for lidt tid. Mange roere skal være med ved begge begivenheder.

- Det bliver første gang i kano og kajaks historie, at det er muligt at vindebåde OL og VM medaljer i samme år. En mulighed, der ikke umiddelbart kommer igen, siger Christian Jacobsen.