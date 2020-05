Udskudt OL rykker langbane-VM i svømning til maj 2022

Det næste langbane-VM i svømning skal afholdes fra 13. til 29. maj i 2022 i stedet for i sommeren 2021.

Det oplyser Det Internationale Svømmeforbund (Fina) i en pressemeddelelse.

Mesterskabet i Fukuoka i Japan er blevet rykket væk fra sine oprindelige datoer, fordi sommer-OL i Tokyo på grund af coronavirus er skubbet fra 2020 til 2021.

- Efter at have været i dialog og fået feedback fra alle relevante parter er vi ikke i tvivl om, at den her beslutning giver de bedste betingelser for alle deltagere ved VM, siger Fina-præsident Julio Maglione i pressemeddelelsen.

Det seneste langbane-VM blev afholdt i sydkoreanske Gwangju i juli sidste år. Sædvanligvis afholdes langbane-VM hvert andet år.

I 2022 er russiske Kazan valgt som vært for kortbane-VM. Fina har ikke meddelt, om flytningen af langbane-VM betyder noget for kortbane-VM, der efter planen svømmes i december.

Det Europæiske Svømmeforbund (LEN) har heller ikke meddelt, om flytningen af langbane-VM til maj 2022 har betydning for, om der kan afvikles langbane-EM i Rom i august 2022 som planlagt.

Coronavirus har allerede lavet flere ændringer i svømmekalenderen. I næste uge skulle langbane-EM i Ungarn være begyndt, men mesterskabet er udskudt og vil tidligst blive afviklet i august. Her er der plads i kalenderen, efter at OL i Tokyo er blevet rykket til næste år.