Udskældt tennisstjerne forventer mindre sved i Indian Wells

Den 23-årige græske tennisspiller har undskyldt sig med, at han sveder mere end gennemsnittet, og derfor er han indimellem nødt til at skifte trøje og sågar shorts, hvilket er inden for de nuværende regler på ATP Touren.

Verdens nummer tre, Stefanos Tsitsipas, har fra flere sider modtaget kritik for sine lange toiletpauser, der er med til at bryde modstanderens rytme og fokus.

Tsitsipas forventer dog, at han skærer væsentligt ned på sine pauser i ATP-turneringen i Indian Wells, selv om vejrudsigten melder om temperaturer på over 30 grader.

- Det er meget tørt her. Det er godt for mig, for så sveder jeg mindre, og det betyder færre toiletpauser og færre klager.

- Det ser meget godt ud indtil videre, siger Tsitsipas med et smil ifølge Reuters på dagen, hvor turneringens første runde skydes i gang.

Blandt andre den tidligere verdensetter Andy Murray har kritiseret Tsitsipas for at tage for lange og forstyrrende toiletpauser.

Det gjorde briten efter sit nederlag til Tsitsipas ved US Open for godt en måned siden.

- Det er irriterende, for jeg lyder som en dårlig taber, fordi jeg tabte kampen. Men jeg ville sige det samme, hvis jeg havde vundet. Det var helt galt, og det ved han, sagde Murray.

Murray opfordrede i samme ombæring ATP til at ændre på reglerne for at dæmme op for Tsitsipas' pauser, og ifølge Reuters er justeringer af reglerne på vej.

Tsitsipas er seedet toer i Indian Wells og træder først ind i anden runde.

I første runde skal danske Holger Rune op mod den 25-årige amerikanske kvalifikationsspiller Ernesto Escobedo. Opgøret er endnu ikke programsat, men afvikles efter alt at dømme fredag.