Udskældt Kaba blev helt i Parken: Tænder på store kampe

Den dyrtindkøbte FC Midtjylland-angriber Sory Kaba har ikke har formået at få sit gennembrud i Superligaen i denne sæson.

Kaba er nu i den specielle situation, at han har scoret halvdelen af sine mål mod FCK, da han bidrog med to kasser, da FCM i oktober vandt 4-1 i Herning.

- Jeg kan godt lide at spille mod FC København. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke elsker at spille store kampe.

- Det er altid hårde kampe mod FCK, men nu har vi slået dem 4-1, 2-1 og spillet 0-0, opridser Sory Kaba.

Han har ikke følt sig ramt af kritikken for de manglende mål.

- Jeg går på banen og gør det, jeg skal. Jeg lytter ikke til kritik. Min træner og klubben tror på mig. Det er det, der betyder noget.

Kaba blev upopulær blandt de tilstedeværende FC København-fans på stadion, da han ved sin scoring løb ud til dem og hoverede.

Man skal ikke lægge noget i handlingen, forsikrer han.

- Det var følelser. Mit hjerte sagde, at jeg skulle gøre det. Det var ikke for at provokere, jeg har ikke noget mod FCK's fans, siger Kaba.

Lasse Vibe scorede FCM's andet mål til 2-0 fem minutter før tid, men han vil ikke høre tale om, at det var målet, der placerede guldet.

- Vi har aldrig været pessimistiske og har hele siden sagt, at vi synes, vi er bedst, og at vi skal vinde mesterskabet.

- Men det kommer ikke af sig selv. Det så vi mod Horsens og AGF, siger Vibe med henvisning til nederlagene på hjemmebane tidligere i juni.

FCM skal på søndag møde FC Nordsjælland på udebane. Bliver det til sejr her, kan mesterskabet komme i hus hjemme i Herning i runden efter med en sejr over FCK.

- Det er klart, at vi gerne vil afgøre det, men det betyder mindre hvordan og hvornår, siger Lasse Vibe.