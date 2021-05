Tilskuerne var tilbage i Parken mandag, da FCK vandt 3-2 hjemme over AGF.

Udsigt til fyldte tribuner kan rykke Superligaens sæsonstart

Udfasning af restriktioner får Divisionsforeningen til at overveje udskydelse af superligastart til 1. august.

Superligasæsonen 2021/22 er egentlig planlagt til at gå i gang i weekenden 17. og 18. juli, men måske bliver sæsonstarten udskudt i to uger.

Der er nemlig udsigt til, at tilskuerrestriktionerne på de danske stadioner gradvist udfases, så der fra 1. august igen kan være fulde huse på de danske stadioner.

Derfor overvejer Divisionsforeningen i øjeblikket, om sæsonstarten skal rykkes, så der er større sandsynlighed for at afvikle kampe uden tilskuerrestriktioner. Det siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

- Det kan blive en mulighed at udsætte superligastarten. Det kigger vi på og regner godt efter. Og så tager vi en dialog med klubberne.

- Men det vil være langt mere ønskværdigt, hvis smitteudviklingen går så godt, at vi kan spille fodbold uden tilskuerbegrænsninger allerede fra første spillerunde 17.-18. juli, siger Claus Thomsen.

Han påpeger, at prisen for en rykket sæsonstart kommer i form af flere midtugerunder, eller at forårssæsonen begynder tidligere i februar næste år end normalt.

Den igangværende superligasæson slutter 24. maj. Få uger efter den dato skal der træffes en beslutning om datoerne for den kommende sæsonstart, siger Claus Thomsen.

I den seneste genåbningsplan, der blev vedtaget natten til tirsdag, er det tilladt at opdele stadioner i sektioner á 1000 tilskuere fra 14. juni, mens der kan ske yderligere udfasning fra 1. august. Aktuelt må der være 500 tilskuere i hver sektion på de danske superligastadioner.