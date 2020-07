Udrensning i Silkeborg: Mindst syv spillere siger farvel

En enkelt spillere er solgt, mens seks andre spillere ikke får en ny kontrakt, meddeler Silkeborg IF.

Nedrykningen fra Superligaen til 1. division kommer til at sætte et stort præg på truppen hos Silkeborg IF.

Når Silkeborg lørdag eftermiddag spiller sæsonens sidste hjemmekamp mod Lyngby, vil den jyske klub uddele blomster til syv spillere, der alle forlader Silkeborg efter sæsonen.

En af dem er Mads Emil Madsen, der som tidligere meldt ud er solgt til østrigske LASK Linz. For de øvrige seks spillere gælder det, at deres kontrakter med Silkeborg udløber efter sæsonen.

Midtbanespilleren Filip Lesniak og angriberen Junior Brumado, der er lejet i henholdsvis AaB og FC Midtjylland, vender tilbage til deres ejere.

Heller ikke backen Frederik Møller, angriberen Shkodran Maholli, målmanden Rafael Romo og forsvarsspilleren Kees Luijckx får nye aftaler med Silkeborg. De er dermed fri til at finde en ny arbejdsgiver.

Klubben har indtil videre ikke berettet om tilgange forud for den kommende sæson i 1. division.