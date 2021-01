Udmattet sportschef: Det hårdeste håndbold-VM nogensinde

Det har nemlig ikke skortet på kritik af, at man valgte at gennemføre turneringen, mens coronapandemien plager hele verden.

På trods af alle forhindringer er VM dog blevet spillet til ende. Uden tilskuere, ganske vist. Og med en række coronatilfælde og almindeligt kaos som en del af pakken.

Men alene det, at turneringen blev afviklet, har været en sejr for håndbolden, mener Dansk Håndbold Forbunds sportschef, Morten Henriksen.

- Der var meget diskussion, om det var det rigtige at tage afsted, men det glæder mig virkelig, at vi har været med til at skabe lidt lys i en mørk tid, siger han.

Sportschefen er lettet over, at VM-boblen ikke blev ramt af en bølge af smittetilfælde, og at sikkerheden i det store og hele har været i orden.

- Det vigtigste har været, at vi som forbund har sendt spillere og ledere sikkert til Egypten, og at de kommer sikkert hjem.

- Det var afgørende, at VM ikke skulle forstærke pandemien. Og at det billede, der blev vist derhjemme, er, at det vi gjorde var fornuftigt, siger han.

I de første dage i Kairo udtrykte han flere gange frustration over forholdene på hotellet og den noget forvirrende kommunikation fra arrangørerne.

Men mange ting er blevet bedre, som turneringen er skredet frem, og tilbage står billedet af en kraftpræstation af både de egyptiske værter og alle deltagere.

- Det er gået rigtig godt. Men uanset hvem du snakker med, om det er egypterne eller sportschefen i Dansk Håndbold Forbund, har det været det suverænt hårdeste nogensinde. Uden sammenligning.

- Det har kostet blod, sved og tårer for rigtig mange mennesker, men heldigvis har fokus primært været på det, der er foregået på banen.

- Det har været det hele værd, for det er ikke nemt at arrangere VM midt i en pandemi, siger Morten Henriksen.