Udmattet Fuglsang sluttede sit OL i tårer

Cykelrytteren Jakob Fuglsang måtte i hvert fald opgive at holde tårerne tilbage, i minutterne efter at han var sluttet på 12.-pladsen i det olympiske landevejsløb ved Fuji-vulkanen uden for Tokyo.

Måske var det skuffelsen over, at det ikke blev til en OL-medalje. Måske var det lettelsen over, at han leverede en heroisk præstation imod alle odds. Måske var det et udslag af ren og skær udmattelse.

- For to dage siden troede jeg ikke, at jeg ville starte i dag (lørdag, red.), fordi jeg har haft det så dårligt siden Touren. Det har været en lang vej. Det har været hårdt, sagde han, inden stemmen forsvandt, og øjnene blev røde.

Den normalt så kontrollerede veteran kiggede ned og lænede sig op ad det lave hegn, der adskilte rytterne fra resten af verden. I 20 lange sekunder kæmpede han for at få styr på de følelser, der var løbet løbsk.

- Jeg er bare smadret. Jeg gav den alt, hvad jeg havde, fordi jeg ville det her, sagde han, da han havde sundet sig.

Presset har været stort på den danske OL-kaptajn, der var i sløj forfatning i Tour de France og lignede en mand uden chancer for at gøre sig gældende blandt de bedste ved OL.

Da han så oven i købet blev syg og måtte droppe sidste etape for en uge siden, begyndte Tokyo at ligne en umulig mission.

- Jeg var i tvivl under Touren, om jeg skulle tage afsted. Bliver du så syg, dagen inden du tager afsted, giver det stort set ingen mening.

- Men jeg har egentlig hele tiden villet det og troet på, at der kunne ske mirakler. Hvis jeg blev klar, er jeg stærk nok til at sidde fremme i sådan en type løb.

- Jeg manglede måske lige en dag mere til at komme mig. Men jeg er glad og stolt over det løb, jeg kørte, lød det fra Fuglsang.

Han var del af en ultrastærk frontgruppe og forsøgte sig endda med et soloangreb. Først med ti kilometer igen måtte han endegyldigt slippe.

Foran kunne Richard Carapaz afslutte et veltimet fremstød med at køre alene over stregen og gøre sig til Ecuadors blot anden OL-guldmedaljevinder nogensinde.

- Det er et utroligt øjeblik for mig, lød det fra den lykkelige bjergrytter, der for en uge siden lod sig hylde på Champs-Elysèes for sin tredjeplads i Tour de France.

Belgieren Wout van Aert vandt forfølgernes spurt foran Tour-vinderen Tadej Pogacar, der fuldendte et stjernespækket sejrspodium.

For Fuglsang var der kun tilbage at reflektere over et løb, der efter en lidt spag start endte som forrygende underholdning animeret af hovedpersoner på randen af udmattelse.

En 12.-plads er der ganske vist ikke mange, der husker, når støvet har lagt sig, men den 36-årige dansker fik vist, at han stadig er i stand til at følge med.

Og at det ikke var en fejl, at landstræner Anders Lund valgte at satse alt på ham på den barske, bjergrige rute.

- Hvis du ser på de 12-15 ryttere, der sad med fremme, så var det kun de bedste af de bedste. Jeg ved ikke, hvad folk vil have mere.

- Jeg kan i hvert fald sige, at jeg givet mig 100 procent. Jeg havde håbet på mere, men der var ikke mere at komme efter, konstaterede Fuglsang.