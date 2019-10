Udlejet til Lyngby: Profil øjner plads på Brøndbys hold

Mandag spillede han så for første gang i sit liv mod den klub, han startede i, da han var helt, helt lille - og han var Lyngbys bedste mand.

- Det er selvfølgelig fedt at spille de her kampe mod store hold med masser af fans - det giver ekstra power, og jeg havde en god dag, siger han efter opgøret.

Til sommer skal han som udgangspunkt tilbage til Brøndby, men han var ikke ekstra tændt af muligheden for at bevise sig for den klub, der ejer ham.

- Jeg vil ikke sige, at jeg havde noget at bevise, for jeg tror meget på mit talent.

Den 22-årige dribler gør sig endnu ikke tanker om, hvad der skal ske, når lejeaftalen i Lyngby udløber til sommer.

Han vil dog ikke afvise, at han har noteret sig, at en af Brøndbys profiler, Hany Mukhtar, som spiller samme position og med samme rygnummer som ham selv, er væk til sommer.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke har tænkt over det, men det er ikke det, der fylder mest oppe i hovedet på mig.

- Det kan godt efterlade et hul, men jeg har en aftale i Lyngby, så lige nu vil jeg ikke kommentere for meget på det, siger Corlu, som lader den sportslige ledelse i Brøndby vurdere, om han er god nok.

I Lyngby er han under cheftræner Christian Nielsens vinger, og Nielsen afviser at vurdere, om Corlu skal tilbage til Brøndby eller blive i Lyngby.

- Der er en grund til, at vi har valgt at investere i ham og har tiltænkt ham en plads på vores hold. Vi er glade for ham og ser ham som en del af fremtiden, men det er for tidligt at gør regnestykket op.

- Der er kvalitet i knægten. Han kan begå sig på det her niveau, og det er dejligt, siger Nielsen, som roste Corlu for indsatsen mod Brøndby.

Lyngby har en købsoption på Corlu. Det betyder, at klubben står først i køen til at købe ham, hvis den vil det.