Udlandet trækker i håndboldlandsholdets anfører

Den 29-årige skytte har kontraktudløb i Odense efter denne sæson, og hun er blevet lun på tanken om en fremtid i en klub uden for Danmarks grænser.

- Jeg har ikke noget på plads endnu, men det kunne godt være. Jeg kan bestemt se nogle ting, der kunne være spændende for mig i forhold til at spille i et andet land, en anden kultur og blive udfordret på nogle andre ting.

- Udlandet er helt sikkert interessant for mig, siger Stine Jørgensen.

Hun er en del af det danske VM-landshold i Japan og scorede tre gange i Danmarks åbningssejr over Australien lørdag.

Seks af medspillerne på VM-holdet tjener deres penge som professionelle i udlandet. Det er dobbelt så mange, som ved EM for blot et år siden, og i øjeblikket ser det ud til, at det er den vej, vinden blæser.

- Generelt tror jeg, at det er sundt at komme ud til et andet miljø, for det er jo meget det samme i Danmark. De samme spillere, de samme haller, de samme dommere.

- Det vil være sundt at komme til at bo i et andet land, hvor der er nogle andre rammer. Både som menneske og håndboldspiller, siger Stine Jørgensen.

To danske VM-spillere, Anne Mette Hansen og Simone Böhme, er på kontrakt i ungarsk håndbold hos henholdsvis Györ og Siofok.

Yderligere fire spiller i franske klubber. Det er Stine Bodholt og Lotte Grigel i Nantes, Sandra Toft i Brest og Louise Burgaard i Metz.