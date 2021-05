Udebanestærke Lille kan detronisere stjernespækkede PSG

De seneste otte sæsoner har PSG taget syv mesterskaber, men i år har Lille muligheden for at forpurre endnu en mesterskabsfest i hovedstaden.

Inden søndagens sidste spillerunde i Ligue 1, Frankrigs bedste række, topper Lille tabellen et enkelt point foran PSG. Skæbnen er altså i den nordfranske klubs egne hænder.

Triumfen skal sikres på udebane mod Angers. Normalt ikke en ønskeposition at skulle spille på fremmed græs, men et kig på Lilles sæson viser, at det faktisk nærmest er en fordel.

- Vores kurs mod mesterskabet er blevet bygget på udebanepræstationer. Vi skal bare holde fast i det, siger holdets cheftræner, Christophe Galtier, ifølge AFP inden ligaafslutningen.

Faktum er nemlig, at mens Lille på eget græs har hentet 10 sejre i 19 kampe i sæsonen og i alt 37 point, er man ligaens bedste udehold. 13 sejre i 18 udekampe og 43 point er det blevet til.

Inden sæsonen havde de fleste eksperter nok peget på andre hold end netop Lille, hvis nogen skulle forhindre endnu et PSG-mesterskab.

Klubber som Lyon, Marseille og Monaco har på papiret større stjerner på holdet og et højere budget end Lille.

Topholdets topscorer er den tyrkiske veteranangriber Burak Yilmaz, der fylder 36 år til juli. Med 15 mål har han vist sig flot frem, men succesen bunder i den gamle kliché om, at holdet er stjernen.

Hvis holdet har endnu en sejr i sig, vil overraskelsen være en kendsgerning.

Med superstjerner som Neymar og ligatopscorer Kylian Mbappé vil det være en stor skuffelse for stenrige PSG at gå glip af et mesterskab.

Holdet har præsteret meget ujævnt i denne sæson, og kort før nytår blev cheftræner Thomas Tuchel fyret.

Han blev erstattet af Mauricio Pochettino, men det har ikke helt fået bugt med slingrekursen, så storklubben er afhængig af, at Lille flopper søndag.

- Vi er nødt til at tro på, at det er muligt. Vi skal sørge for at gøre vores job og vinde i Brest og så se, om Lille løber ind i problemer, siger PSG-træneren ifølge AFP.