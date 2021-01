Ude af isolationen: VM-fløj føler sig 1000 kilo lettere

Men i stedet for at føre sig frem med finurlige fløjtricks og giftige kontraløb i hallen i Kairo, endte han mutters alene på et hotelværelse.

Håndboldlandsholdets VM-premiere mod Bahrain for en uge siden skulle have været den foreløbige kulmination på Emil Jakobsens karriere.

En positiv coronatest gjorde ham med et til persona non grata i VM-boblen, og slutrundedebuten blev udsat på ubestemt tid.

- Jeg blev utrolig ked af det og fik en tom følelse i maven. Det var nok det sidste, jeg havde regnet med, fordi jeg troede, jeg var "safe". Det var jeg så ikke, siger Emil Jakobsen.

Han var ramt af coronavirus i november og forventede derfor ikke, at han var i fare i de daglige test i VM-lejren.

Der er da også tvivl om, hvorvidt der var tale om en ny infektion, eller om det var smitten fra efteråret, der fortsat gav udslag i testresultaterne.

Uanset hvad tilbragte den snart 23-årige GOG-spiller de følgende seks dage i isolation med strengt forbud mod at gå uden for sit hotelværelse.

Da handlede det kun om at få tiden til at gå.

- Jeg valgte at sove lidt længere, end jeg plejer, for at få dagene til at gå med et eller andet. Så jeg stod typisk op ved ti-tiden, og efter morgenmaden trænede jeg.

- Derudover så jeg lidt serier, spillede Playstation og læste en smule i min bog. Sådan gik hver dag stort set.

- Jeg har været nødt til at tænke alternativt for at holde formen ved lige. Jeg har løbet på stedet på hotelværelset for at få pulsen lidt op.

- Derudover har jeg lavet lidt skudøvelser og trænet mave og ryg, så kroppen ikke er helt færdig, når jeg skal spille igen, siger Emil Jakobsen.

Den største opgave var at holde humøret oppe på trods af uvisheden om, hvornår han kunne komme tilbage til holdkammeraterne.

- Min mor har nærmest ringet hvert kvarter, fordi hun har været så bekymret for mig. Jeg har snakket med min familie flere gange om dagen for at komme til at tænke på noget andet.

- Jeg synes egentlig, jeg har håndteret det okay og har prøvet at være positiv og smilende, så jeg ikke gik og var ked af det hele tiden, siger Emil Jakobsen.

Torsdag - efter seks dage som indespærret - var ventetiden endelig forbi.

Efter to negative test blev han "løsladt" og kunne senere på dagen sidde på tilskuerpladserne, mens holdet vandt over Qatar.

- Det var, som om der lige faldt 1000 kilo af skuldrene. Jeg var virkelig lettet, og det var den fedeste følelse i mange dage, fortæller Emil Jakobsen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen har hele tiden holdt fast i, at den uheldige fløjspillers plads i truppen ikke var i fare.

Lørdag får han så sin VM-debut med otte dages forsinkelse, når Danmark spiller mod Japan.

- Han (landstræneren, red.) sagde allerede til mig, da jeg sad i isolation på det andet hotel, at jeg ville komme på banen, når jeg kunne vende tilbage. Det gjorde det lidt nemmere at komme igennem de seneste dage.

- Jeg har ikke tænkt på andet end håndbold. Jeg vil egentlig bare glemme isolation og corona hurtigst muligt, siger Emil Jakobsen.

Han træner for første gang med resten af holdet fredag, men er ikke nervøs for, at den ufrivillige pause er gået ud over formen

- Min fysiske tilstand er okay. Jeg tror ikke, der er sket så meget i de seks dage. Da jeg kom tilbage til spillerhotellet, lavede jeg lidt løbetræning, og det var fint. Jeg kunne ikke mærke den store forskel, siger Emil Jakobsen.