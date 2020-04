Ubesejret paraatlet om støtte: Stolt af at være dansk

Pará-taekwondokæmperen Lisa Gjessing, der aldrig har tabt en kamp, føler sig beæret over den yderligere støtte fra regeringen, Salling Fondene og Kirkbi.

- Det er helt, helt fantastisk. Jeg er stolt over at være dansker. Det er fantastisk at leve i et land, hvor sådan noget kan lade sig gøre. At der er overskud til at tænke på den slags og sikre støtte, når der sker så meget andet i denne tid, siger Lisa Gjessing.

Hvis der var tvivl om, hvorvidt hun ville gå efter deltagelse i Tokyo i sommeren 2021, så er der det i hvert fald ikke længere.

- Det gør en enorm forskel og gør mig fast i overbevisningen om, at jeg går efter PL næste år. Jeg har et arbejde ved siden af, og vi har en familie og husholdning, så jeg er nødt til at vide, at jeg har en indtjening, så jeg ikke skal hive familiekassen ud, forklarer Gjessing.

Hun arbejder som juridisk konsulent ved Sydøstjyllands Politi, men får støtte så hun ikke behøver at arbejde 37 timer om ugen.

- De seneste to år har jeg fået støtte af Kirkbi-fonden med et beløb, hvor jeg arbejder 30 timer og bliver suppleret op til fuld tid.

- Så kan jeg holde fri en hverdag i ugen, hvor jeg kan træne, hvor jeg ellers må træne om aftenen, siger Gjessing.

Efter syv år i konkurrence har Gjessing stadig til gode at tabe en kamp.

Hun blev kåret som årets paraatlet i Danmark i 2019.

PL næste sommer afvikles fra 24. august til 5. september, lige efter OL er forbi.