Uafgjort mod Spanien sender Sverige i EM-mellemrunden

Svenskerne kunne have nappet begge point, men med ti sekunder tilbage af opgøret brændte Melissa Petrén et straffekast. Det gav spanierne, som var i undertal, en sidste mulighed for en sejr, men Nerea Pena høvlede bolden over mål.

Lørdag aften blev avancementet sikret ved at spille 23-23 mod Spanien.

Det uafgjorte resultat behager formentlig også Rusland, der tidligere lørdag vandt med 24-22 over Tjekkiet i gruppens anden kamp. Russerne har fire point, maksimumpoint, efter de første to opgør, mens Sverige har tre point, Spanien et enkelt og tjekkerne nul.

I gruppespillets sidste runde mødes Sverige og Rusland og spiller om, hvor mange point holdene hver især skal have med ind i mellemrunden, mens Spanien og Tjekkiet spiller om overhovedet at være med i mellemrunden.

Svenskerne var først til at få momentum i kampen mod Spanien og kom i front med tre mål, men så begyndte svenskerne at vælte sig i udvisninger og brændte skud, og det udnyttede Spanien til at tage føringen.

Ved pausen havde spanierne opbygget et forspring på 13-10, blandt andet fordi Sverige kun scorede fire gange i de sidste 20 minutter af første halvleg.

De næste fire mål tog bare seks minutter at lave for svenskerne, og 13 minutter inde i anden halvleg var stillingen helt lige, 18-18.

Derfra fulgtes de to hold ad frem til slutfasen og den spændende afgørelse.

Før det sidste minut sendte Spanien bolden på overliggeren, og så fik Sverige i stedet muligheden for at afgøre kampen.

Det brændte straffekast spillede i stedet sejrschancen tilbage på spanske hænder, men den nervepirrende afslutning endte lidt uforløst for begge mandskaber, selv om Sverige altså avancerer med det ene point.

I gruppe C vandt Serbien i det udsatte opgør mod Holland med 29-25. Kampen skulle være spillet fredag aften, men blev rykket til lørdag på grund af tilfælde af coronasmitte i den serbiske spillertrup.