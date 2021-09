USA's kaptajn kalder sit Ryder Cup-hold det bedste nogensinde

Stricker kunne søndag se sine tropper fortsætte dominansen fra de foregående dage, da amerikanerne vandt syv ud af de 12 singlekampe.

Ryder Cup-trofæet blev sikret allerede i femte single af 24-årige Collin Morikawa. Han var bare en af flere unge stjerner på det amerikanske hold, der bestod af 9 af verdens 11 bedste spillere.

Og netop holdets gennemsnitsalder på 29 år får Steve Stricker til at tro på, at USA kan komme til at dominere Ryder Cup de kommende år.

- Det her er begyndelsen på en ny æra for amerikansk golf. Spillerne er unge. De er motiverede. De kommer med en masse energi, passion og kvalitet. Det er spændende at være vidne til. Det her er en meget speciel gruppe gutter, siger Stricker.

USA's unge stjerner blev i weekenden godt hjulpet af veteranen Dustin Johnson.

Den 37-årige verdenstoer blev den bare femte spiller i turneringens historie til at vinde fem ud af fem dueller, og han mener, at flere ting har båret USA til sejr.

- Alle gutterne kommer godt ud af det med hinanden. Vi har alle en ting til fælles, og det er, at vi ikke kan lide at tabe. Vi har haft en fantastisk uge, og det kunne ses, siger han efter sejren.

Det er bare tredje gang, at USA vinder Ryder Cup-trofæet ud af de seneste ti udgaver af turneringen.

Hos Europa er den nordirske stjerne Rory McIlroy grædefærdig efter nederlaget.

Han var på forhånd udset som et af de store våben i det europæiske arsenal, men måtte skuffende slutte turneringen med tre nederlag i sine fire kampe.

- Jeg er ekstremt skuffet over, at jeg ikke har bidraget mere til holdet. Jeg er glad for, at jeg fik et enkelt point på tavlen i dag for drengene, men det har været en hård uge, siger en rørt McIlroy, der søndag vandt sin singlekamp mod Xander Schauffele.

Ryder Cup skal næste gang spilles i Italien i 2023.