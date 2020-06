USA's fodboldkvinder kræver forbud mod at knæle fjernet

Samtidig kræver fodboldkvinderne, at forbundet giver en undskyldning til sorte spillere og fans for, at forbuddet blev indført.

Det amerikanske kvindelandshold i fodbold vil have USA's Fodboldforbund (USSF) til at fjerne et forbud, der tilbage i 2017 blev indført mod at knæle under den amerikanske nationalsang.

Sådan lyder det i en udtalelse fra fodboldkvindernes spillerforening:

- Forbundet skal straks trække sin politik angående nationalsangen tilbage, offentliggøre en udtalelse, der anerkender, at politikken var forkert, da den blev indført, og give en undskyldning til vores sorte spillere og tilhængere.

- Vi mener desuden, at forbundet skal fremlægge sine planer for, hvordan det vil støtte den bevægelse, som det prøvede at tie ihjel for fire år siden.

At knæle er blevet et symbol på protester mod politivold og racemæssig ulighed i USA. Det er senest blevet brugt af demonstranter, efter at George Floyd, der var sort, døde i politiets varetægt efter en brutal anholdelse.

USSF har meddelt, at det tirsdag vil tage stilling til forbuddet på et møde.

Forbuddet blev indført, efter at den amerikanske stjernespiller Megan Rapinoe satte sig på knæet forud for en landskamp i 2016.

Oprindeligt var det NFL-spilleren Colin Kaepernick, der i 2016 valgte at vise sin utilfredshed ved at sætte sig på sit knæ under nationalsangen.