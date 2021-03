USA vaccinerer atleter inden sommer-OL i Tokyo

De amerikanske OL-atleter forventes at blive vaccineret for coronavirus i god tid inden sommerlegene i Tokyo.

- Vi er mere optimistiske end nogensinde, og vi håber, at de amerikanske atleter vil være vaccineret nemt og i god tid før legene.

- Og for nogle vil det ske før deres kvalifikationer til OL, siger Sarah Hirshland, øverste chef i USOPC.

Der er et stort vaccinationsprogram i gang i USA, som man også ser i andre lande, heriblandt Danmark. Og det skrider fremad i USA, så atleterne kan blive vaccineret hurtigere end ventet.

- Det er fantastiske nyheder, og vi er ret positive over de fremskridt, vi ser i USA omkring vaccinerne, siger hun.

Ifølge data fra de amerikanske myndigheder var der distribueret 128 millioner doser af coronavaccine tirsdag i USA, og 62 millioner amerikanere har modtaget en eller flere doser indtil nu.

Derfor regner USA med at have fået deres atleter vaccineret i maj.

Det bliver dog ikke et krav, at de amerikanske atleter skal være vaccineret for at deltage ved OL, understreger Hirshland.

- Jeg forventer absolut, at der vil være atleter fra USA, som ikke vælger at tage en vaccine, og den ret vil vi respektere.

- Når det er sagt, så forventer vi, at størstedelen af atleterne vil vælge at tage vaccinen, siger hun.

Sommerlegene i Tokyo, der blev udskudt et år på grund af coronapandemien, afvikles efter planen fra 23. juli til 8. august 2021.