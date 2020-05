USA tvinger golfstjerner i to ugers coronakarantæne

Af sikkerhedsmæssige årsager skal alle spillere og caddier, der er bosat uden for USA's grænser, gå i to ugers påtvungen karantæne i USA for at minimere en potentiel udbredelse af coronavirus.

Omkring 25 spillere risikerer at blive påvirket af den amerikanske foranstaltning, hvis de vælger at stille til start.

Det drejer sig blandt andre om Francesco Molinari fra Italien og briterne Matthew Fitzpatrick og Tommy Fleetwood.

Hvordan karantænen helt nøjagtig skal foregå, er endnu ikke fastlagt.

- Vi arbejder med regeringen om at facilitere en tilbagevenden for spillere og caddier, der i øjeblikket bor uden for USA, når de vender tilbage.

- Vi er optimistiske omkring, at vi er i stand til at facilitere deres tilbagevenden, når turneringerne går i gang, siger Andy Levinson, der er viceformand for PGA Tourens turneringsadministration.

Onsdag kom det frem, at PGA Touren vil chartre mindre fly og fragte golfspillere rundt mellem de første turneringer efter genåbningen. Det sker også for at mindske risikoen for spredning af coronasmitte.

Det er desuden meldt ud, at de første turneringer vil foregå uden tilskuere.

Torsdag var flere af de professionelle spillere på kvindesiden tilbage på banen i en turnering i Seoul i Sydkorea.