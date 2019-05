USA slår Finland i forlænget spilletid på isen ved VM

Amerikanerne måtte dog ud i forlænget spilletid, før 3-2-sejren over finnerne var en realitet, efter at USA kom foran 1-0 efter kun 50 sekunder.

Resultatet betyder, at USA fik to point for sejren og nåede op på fem point i Danmarks VM-gruppe, hvor USA dermed er placeret på tredjepladsen efter tre kampe.

Finland topper med syv point for tre kampe, da 2-2 i den ordinære spilletid gav et point. Tyskland, der søndag besejrede Danmark, er på andenpladsen i gruppe A med seks point for to kampe.

Canada møder senere Slovakiet i gruppen, og begge nationer har inden den kamp tre point for to kampe.

Brady Skjei fra New York Rangers hamrede pucken i mål på et langskud allerede efter 50 sekunder, og så var USA foran 1-0. Johnny Gaudreau sørgede for 2-0-føringen efter ti minutter i første periode, inden finnerne reducerede sent i perioden.

I anden periode var der et halvt minut tilbage, da Finland udlignede, og så skulle der forlænget spilletid.

Her blev kampen afgjort efter fire minutter, da Dylan Larkin scorede for USA.

I den anden VM-gruppe vandt Rusland 3-0 over Tjekkiet.

Danmark spiller tirsdag mod Storbritannien.