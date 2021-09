USA skal forene egoer mod erfarne europæere

De seks næste pladser indtages af amerikanere. Der er også amerikansk flag ud for nummer 9 til 11 på listen. Derfor møder USA til den prestigefyldte Ryder Cup sidst på ugen med et hold, der på papiret er noget stærkere end Europas hold.

Sådan er det som oftest til Ryder Cup, der finder sted hvert andet år. Alligevel har Europa vundet 9 af de seneste 12 titler - også den seneste i Frankrig.

Den gængse opfattelse er, at de amerikanske egoer spænder ben for succes mod europæisk holdånd.

Tidligere har Tiger Woods og Phil Mickelson taget deres indbyrdes rivalisering med ind på holdet. Mens Woods genoptræner efter en bilulykke, er Mickelson blot vicekaptajn på holdet i år. Men ballade er der stadig.

Nu hedder kamphanerne bare Bryson DeChambeau og Brooks Koepka. Sidstnævnte anklagede DeChambeau for at spille langsomt. Han svarede igen ved at lave sjov med Koepkas figur.

Siden har de to mundhuggedes, men ifølge USA's Ryder Cup-kaptajn Steve Stricker bliver det ikke et problem for holdet.

- Jeg har snakket med dem begge. De har forsikret mig, at det ikke bliver et problem. Det har jeg ingen bekymringer omkring, siger Stricker ifølge AFP.

Tilbage i 2004 forsøgte daværende USA-kaptajn Hal Sutton at sætte Woods og Mickelson sammen trods et køligt indbyrdes forhold mellem de to spillere. Drømmen om en sprængfarlig genistreg faldt fuldstændig til jorden, og de tabte klart.

Et lignende forsøg med Koepka og DeChambeau kommer næppe på tale.

- Vil vi sætte dem sammen som par? Det tror jeg næppe. Man kan aldrig vide. Men det sker næppe, lyder det fra Stricker.

Selv om de to holdes adskilt, så er der markant forskel på holdånden, mener den tidligere amerikanske golfstjerne og Ryder Cup-kaptajn Paul Azinger.

- Europæerne er bundet sammen helt naturligt. Turneringen betyder alt for dem, siger Azinger, der i dag er golfekspert for NBC Sports, ifølge Reuters.

- Det er faktisk trist, at det amerikanske hold er blevet slået så mange gange på den måde, men Europa har bare en unik holdånd med sig. Det er et faktum.

Konflikten mellem de to majorvindere Koepka og DeChambeau har også udspillet sig på de sociale medier. Et sted, hvor der kan skabes meget rabalder meget hurtigt, når stjerner toppes.

Selv om Stricker ikke kan forbyde spillerne at kommunikere på de sociale medier under Ryder Cup, så håber han, at spillerne holder sig i skindet.

- Vi kommer til at være opmærksomme på det og snakke om det (brugen af sociale medier, red.), fortæller Stricker.

- Spillerne har været gode, og forhåbentlig kommer de ikke til at sige noget, de ikke bør sige.

Uanset hvad er det tydeligt, at den amerikanske kaptajn har en mandskabsmæssig opgave foran sig, som hans kaptajnkollega hos Europa, Padraig Harrington, ikke skal bekymre sig om med sit hold.

Ryder Cup spilles fredag til søndag efter at være blevet udsat fra sidste år grundet coronapandemien.