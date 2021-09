USA gør vaccination obligatorisk for atleter før vinter-OL

Fra 1. november skal alle medarbejdere og atleter - samt andre, der har adgang til den olympiske komités faciliteter - have modtaget vaccinen, lyder det.

Retningslinjerne gælder også for alle de kommende olympiske lege.

- Det her skridt vil øge vores mulighed for at skabe et sikkert og produktivt miljø for Team USA, atleterne og staben, siger Sarah Hirshland, administrerende direktør i USOPC.

- Det vil betyde, at vi kan opretholde en kontinuitet i vores planlægning, forberedelse og hjælp til atleterne, siger hun.

USOPC oplyser, at der kan være medicinske eller religiøse undtagelser, som kan betyde, at man ikke behøver at blive vaccineret. Komitéen vil foretage enkeltstående vurderinger for at afklare eventuelle undtagelser.

Hvis man bliver undtaget, er det dog et krav, at man gennemgår daglige coronatest under OL.

Ved sommerens OL i Tokyo var det ikke et krav fra USOPC, at de amerikanske atleter var vaccineret mod coronavirus.

Cirka 100 ud af i alt 613 atleter tog til Japan uden at have fået et stik.

Vinter-OL løber af stablen fra 4. februar til 20. februar næste år.