USA fortsætter dominansen på Ryder Cups første dag

USA, der kan bryste sig af at have 9 af verdens 11 bedste spillere på holdet, gik ind til fourballrunden med en føring på 3-1.

Og den blev hurtigt udbygget af verdens nummer to, Dustin Johnson, og den nykårede OL-vinder, Xander Schauffele, der aldrig var bagud i den første fourballdyst mod Europas Paul Casey og Bernd Wiesberger.

I andet opgør lignede det også længe en amerikansk sejr til Bryson DeChambeau og Scottie Scheffler, indtil Tyrrell Hatton med en birdie på hul 18 sikrede uafgjort for Europa.

USA svarede dog hurtigt tilbage, da Tony Finau og Harris English vandt komfortabelt over Rory McIlroy og Shane Lowry.

Justin Thomas og Patrick Cantlay sluttede af med at spille uafgjort mod engelske Tommy Fleetwood og norske Viktor Hovland, og dermed sikrede USA sig altså igen tre point mod Europas ene - præcis lige som i åbningsdagens fire foursomes.

Der er 28 point at spille om i Ryder Cup. USA skal op på 14,5 point for at vinde, mens Europa som forsvarende mester kan nøjes med 14 og uafgjort for at holde fast i trofæet.

Der spilles hulspil ved den prestigefyldte golfturnering. Ryder Cup blev fredag eftermiddag dansk tid sat i gang med fire foursomes. Her kæmpede USA og Europa mod hinanden to og to. I foursomes har hver duo én bold, som de to spillere skiftes til at slå til.

I fourballs kæmper holdene også mod hinanden to og to, men modsat i foursomes så har hver spiller en bold. Den, der bruger færrest slag, vinder hullet for sit hold.

Der gives et point for en sejr og et halvt point for en uafgjort.

Lørdag skal der igen spilles fire foursomes og fire fourballs, inden der er 12 singler på programmet søndag. I single kæmper spillerne mod hinanden en mod en. Det er stadig hulspil.