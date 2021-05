US Open-vinder kæmper med selvtilliden før French Open

Den forsvarende US Open-vinder, østrigeren Dominic Thiem, kommer til French Open med dårlig form og en bulet selvtillid i bagagen.

27-årige Thiem havde ellers satset på at få værdifuld kamptræning i Lyon forud for French Open, der begynder i slutningen af juni.

Men det blev kun til en enkelt kamp for den slukørede Thiem.

- Det er ikke godt for selvtilliden. Jeg havde mere forventet dette i Madrid, da jeg ikke havde spillet i lang tid, siger Thiem til atptour.com med henvisning til sit nylige comeback efter to måneders pause i foråret.

- Men nu var jeg tilbage i kamprytmen og håbede faktisk på at spille god tennis. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige eller tænke, siger østrigeren.

Thiem var i finalen ved French Open i både 2018 og 2019, hvor han begge gange tabte til Rafael Nadal, og han overvejer nu at se nogle af sine gruskampe fra den periode for at genfinde troen på egne evner.

- Jeg har trænet ret godt, så det er kampene, jeg skal finde en løsning på. Jeg skal på en eller anden måde finde en vej tilbage.

- Min næste kamp er i første runde ved Roland Garros, og inden den dag har jeg forhåbentlig fundet ud af det, siger Thiem.

Dominic Thiem opnåede i september sidste år karrierens største triumf, da han besejrede tyske Alexander Zverev med 3-2 i sæt efter et sandt finaledrama ved US Open.

Siden har formen været svingende.

I starten af maj fik han fire kampe i Madrid, inden han i semifinalen tabte til Zverev.

I sidste uge tabte Thiem efter en indledende sejr skuffende til italienske Lorenzo Sonego i ottendedelsfinalerne i Rom, inden han altså torsdag fortsatte sin nedadgående formkurve.