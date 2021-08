US Open i tennis sætter i år rekordstor pengepræmie på spil

Sidste år blev turneringen afholdt uden tilskuere på grund af coronapandemien. Som følge af tabt omsætning sænkede Det Amerikanske Tennisforbund (Usta) derfor præmiesummen til 53,4 millioner dollar - godt 338 millioner kroner.

På trods af den samlede stigning i præmiesummens størrelse i år, falder pengepræmien til de to vindere i henholdsvis herresingle og damesingle fra tre millioner dollar til 2,5 millioner dollar, hvilket svarer til knap 16 millioner kroner.

Samtidig falder pengepræmien til de to toere til 1,25 millioner dollar. Det er et fald på 50.000 dollar sammenlignet med 2020.

- Sidste år var et meget svært år for os alle sammen, og pandemien fik store konsekvenser for Ustas økonomiske sundhed, udtaler administrerende direktør for Usta Mike Dowse.

- Alligevel arbejdede vi - og fortsætter med at arbejde - ekstremt hårdt for at sikre, at tennis fortsat vil trives på lang sigt på alle niveauer. Det arbejde førte til, at flere end fire millioner nye og tilbagevendende spillere deltog i tennis i 2020.

US Open, der i år byder fans velkommen tilbage på tribunerne, begynder 30. august og afholdes som altid i New York City.