US Masters i golf må finde en anden dato

Majorturneringen US Masters i golf skulle have været afviklet på Augusta National Golf Club 9.-12. april, men det bliver ikke til noget i denne omgang.

Arrangørerne oplyser på turneringens hjemmeside, at det også i dette tilfælde er risikoen for spredning af coronavirus, der har ført til den drastiske beslutning om at udskyde en af sæsonens største turneringer.