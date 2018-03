UCI-præsident vil lave undersøgelse af kontroversielle Sky

Det succesrige hold blev for få dage siden kritiseret skarpt i en rapport fra en komité, der hører under den britiske regering.

Her blev Chris Froomes hold blandt andet beskyldt for at overtræde en etisk grænse og skaffe dispensation, en såkaldt TUE, til at bruge ellers ulovlige præparater til ryttere, selv om der ikke var brug for det.

- Ud fra hvad jeg kan læse i rapporten, blev substanserne ikke brugt på grund af helbredsmæssige problemer eller på grund af store smerter, men til at forbedre præstationerne.

- Så ja, det er uacceptabelt for mig og den filosofi, vi har, også selv om det ser ud til, at der ikke er sket et brud på reglerne, siger David Lappartient til BBC.

UCI-præsidenten mener, at man kan tale om snyd, selv om reglerne ikke er blevet brudt.

- Hvis man bruger substanser til at forbedre sine præstationer, så mener jeg, at det her er snyd, siger han.

Rapporten beskæftiger sig primært med episoder i årene 2011 og 2012, blandt andet op til OL i London for seks år siden.

Den daværende Sky-rytter Bradley Wiggins, der vandt Tour de France i 2012, er blandt de ryttere, der er under anklage. Han har afvist at have gjort noget forkert.