UCI-præsident presser på for dansk Tour-start

Delegationen bag det danske forsøg på at få Tour de France-starten til Danmark i 2020 eller 2021 holder fuld damp på charmeoffensiven.

Fredag tog Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), samt erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) imod på Københavns Rådhus. Det skete i forbindelse med sammenslutningen af løbsarrangørernes (AIOCC) årlige konference, som i år er placeret i København.

Danskerne gør, hvad de kan for at imponere Prudhomme, og fra cykelsportens højeste instans lyder nu også støtte til det danske Tour-bud.

Den nyvalgte præsident for Den Internationale Cykelunion (UCI), franskmanden David Lappartient, ser gerne, at Danmark får Tourens Grand Depart snart.

- Jeg vil være glad, hvis det sker. Jeg kender danskernes passion for cykelsport, og jeg er sikker på, at det ville blive stort. Det vil være fantastisk for cykelsport, siger Lappartient.

- Jeg er sikker på, at det er muligt. Jeg har været her i min egenskab af vicepræsident for UCI tidligere, og vi snakkede også om muligheden, da jeg var her i forbindelse med EM (tidligere i 2017, red.).

At han rent faktisk mener det, understøtter han med, at han ligefrem har anbefalet Tour-chef Prudhomme at kigge mod Danmark.

- Jeg har også sagt til Christian Prudhomme, at han er nødt til at overveje København, fordi det vil være godt i forhold til at udvikle cykelsporten og integrere den i hverdagslivet, siger UCI-præsidenten.

København er en af de byer i verden, hvor flest mennesker bruger cyklen som transportmiddel.

- Det er vi nødt til at støtte, og jeg er sikker på, at der vil være fyldt med mennesker på ruterne. Der vil også kunne laves fantastiske billeder, og det er også vigtigt i forhold til at udvikle cykling, mener Lappartient.

Det danske Tour-bud indeholder tre etaper startende med en enkeltstart i København.