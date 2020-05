UCI-præsident om overlap: Senere Vuelta er for risikabel

Det vakte stor opmærksomhed tirsdag, da Den Internationale Cykelunion (UCI) præsenterede kalenderen for cykelefteråret 2020 og i den forbindelse afslørede, at Giro d'Italia og Vuelta a Espana vil overlappe hinanden.

Mens Giroen er planlagt til at blive kørt fra 3. til 25. oktober, skal Vueltaen afvikles fra 20. oktober til 8. november, hvilket altså giver et overlap fra 20. til 25. oktober.

Med Tour de France placeret fra 29. august til 20. september, havde man intet andet valg, da Vueltaen så ville ligge for sent, forklarer UCI-præsident David Lappartient.

- Vueltaen går igennem Pyrenæerne, og i midten af november ville det have været for risikabelt på grund af vejret og det manglende lys, siger Lappartient på en videokonference tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ud over de tre grand tours er en række af de største andre etapeløb samt de store forårsklassikere sat til at blive afviklet i efteråret, hvilket lægger op til et rent slaraffenland for cykelfans.

Men om det til den tid rent faktisk er muligt at afvikle løbene er fortsat usikkert af hensyn til coronapandemien.

Sportens styrende organ arbejder nu på sundhedsregler for hold, ryttere og løbsarrangører, mens man holder øje med situationen.

- Vi overvåger situationen over hele kloden meget nøje, og vores projekt kan ændres afhængigt af pandemien, siger Lappartient.

Skulle det blive nødvendigt at aflyse, kan sporten havne i en "katastrofal situation", vurderer præsidenten, der dog samtidig understreger, at sporten ikke er afhængig af tv-rettigheder for at overleve.

- Vores sport er baseret på individuelle sponsorer, og det kan redde sporten, siger David Lappartient.