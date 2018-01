UCI-præsident: Afgørelse i Froomes dopingsag før Giroen

Cykelstjernen Chris Froome (Sky) kan forvente en afgørelse inden for de næste måneder i dopingsagen, hvor han er blevet taget for at have for stort et indhold af salbutamol i kroppen.

I et interview med den schweiziske avis Neuen Züricher lover præsidenten for Den Internationale Cykelunion (UCI), David Lappartient, at der falder en afgørelse inden starten på Giro d'Italia, der begynder 4. maj.