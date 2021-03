U21-træner advarer mod dyk efter åbningssejr

- Kampen mod Frankrig var fantastisk, men den hører til fortiden nu. Vi kan ikke leve i fortiden. Nu har vi en ny kamp, og vi skal yde 100 procent, siger han på et virtuelt pressemøde lørdag.

- Vores erfaringer viser, at efter en vigtig kamp - og det var vigtigt for os at vinde kampen - er det altid svært at præstere i den næste kamp. Nogle gange er det endda mentalt.

- Det er derfor, vi vil bringe friske spillere i spil, som er sultne, og som vil gøre deres bedste for at vise deres niveau for landsholdet, siger han.

Ifølge Capellas er hele truppen til rådighed til søndagens kamp, men han har alligevel planer om at sætte friske kræfter på banen.

- Vi føler, det er det rigtige at gøre, men jeg ved også, at vores spillere er koncentrerede, og jeg er sikker på, at spillerne vil gøre deres bedste. Sejren over Frankrig vil ikke få betydning for kampen.

- Vi skal spille tre kampe på meget kort tid. Vi skal tænke over, hvem der er mest frisk til at spille anden og tredje kamp, for de er begge vigtige, siger han.

Island tabte første gruppekamp 1-4 til Rusland og er derfor under stort pres i duellen med Danmark.

Alligevel forventer Capellas ikke at se et islandsk mandskab, der kommer blæsende ud af starthullerne.

- Ud fra statistikken over den måde, de har spillet på i kvalifikationskampe, forventer vi, at de nogle gange presser højt, men normalt er det et hold, som vil blive mest på sin egen banehalvdel og forsøge at lukrere på kontrachancer.

- Det er, hvad vi forventer, men alle kampe er forskellige, og vi må se, hvordan det ser ud, når vi begynder kampen, siger Capellas.

EM-slutrunden afholdes på en anden måde end sædvanligt på grund af coronapandemien.

Det indledende gruppespil afvikles fra 24. til 31. marts, mens knockoutfasen finder sted fra 31. maj til 6. juni.